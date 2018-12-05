الجيش, اللبناني:, قواتنا, بجاهزية, تامة, لأي, طارئ,

أعلن الجيش اللبناني، ردا على إطلاق إسرائيل حملة "درع الشمال" على الحدود بين البلدين، أن قواته على جاهزية تامة لمواجهة أي طارئ، مشيرا إلى أن الوضع في الجنوب هادئ ومستقر.

وقالت القوات اللبنانية، في بيان نشرته الثلاثاء: "في ضوء إعلان العدو الإسرائيلي فجر اليوم إطلاق عملية درع الشمال المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة".وأضاف البيان: "كما تقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب".وشددت قيادة القوات اللبنانية في بيانها على أن "الجيش على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ".