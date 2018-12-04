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عشرات الالاف يتظاهرون بتل أبيب احتجاجًا ضد تعنيف النساء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تظاهر نحو ثلاثين ألف شخص احتجاجا على العنف الممارس بحق النساء في دوار رابين في مدينة تل ابيب مساء اليوم الثلاثاء. 


وطالب المتظاهرون الوزراء بتطبيق الخطة الحكومية للقضاء على هذه الآفة.



وجرت اليوم في انحاء البلاد مظاهرات وفعاليات مختلفة احتجاجا على العنف الممارس بحق النساء.
 وتسببت هذه التظاهرات في إغلاق مخارج مفرق هشالوم على محاور ايالون في تل ابيب أمام حركة السير في كلا الاتجاهين بين الحين والآخر. ووقعت صدامات بين متظاهرات وافراد شرطة بعد محاولة اقتحام حاجز شرطي.
وأفاد مراسلنا ان الشرطة اعتقلت إحدى المتظاهرات في تل أبيب (26 عاماً) لقيامها بأعمال شغب وانتهاكها بشكل صارخ أوامر رجال الشرطة.




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