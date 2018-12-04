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مشاركة واسعة في معرض "الناصرة بعيون فنانيها"للرسم والفن التشكيلي



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افتتح في قاعة كنيسة سانت جبرئيل في الناصرة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض لمجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات من اعضاء جمعية الناصرة للفن التشكيلي.


وقد بادر لاقامة المعرض الفنان زياد ابو السعود الظاهر، وهو واحد من ابرز واهم الفنانين في المجتمع العربي. واقيم المعرض تحت عنوان "الناصرة بعيون فنانيها".

وقالت جانيت بشارة، رئيسة جمعية الناصرة للفن التشكيلي ان الجمعية نظمت في وقت سابق للمعرض جولة للفنانين في المواقع الأثرية والدينية، وقد تناول كل واحد من الفنانين موضوعا او زاوية من مدينة الناصرة وجسدها في لوحة. واضافت انه يشارك في المعرض 25 فنانا غالبيتهم الساحقة من الناصرة وكل منهما شارك بلوحة واحدة او اثنتين.

ويستمر المعرض لمدة اسبوع واحد، ويكون مفتوحا في ساعات بعد الظاهر.

وفي ختام الامسية التي تولت عرافتها الفنانة غادة صفدي، تم تكريم عدد من القائمين على المعرض ووزعت شهادات على كل واحد من الفنانين المشاركين.




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