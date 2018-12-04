قال رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انهم شاهدوا عناصر حزب الله اليوم داخل النفق الذي كشف عنه على حدود لبنان.

وقال ان عملية الجيش في الشمال ستستمر حتى انجاز كل الاهداف، لافتا الى ان نية حزب الله كانت ادخال "مخربين" الى اسرائيل عبر هذا النفق.وأشار الى ان اسرائيل طورت قدرات واسعة لمحاربة الانفاق.وقال ان حزب الله وحماس استثمرا مبالغ طائلة في بناء الأنفاق ونحن نفككهاوكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعلن اليوم الثلاثاء، أنه اكتشف نفقا هجوميا خارقا للسياج الحدودي في منطقة كفر كلا في مرجعيون جنوب لبنان.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن قوات الاحتلال تقوم في هذه الساعات بخطوات عملياتية وهندسية في أعقاب اكتشاف النفق تمهيدا لتدميره.وأضاف الناطق أنه تم اكتشاف النفق في إطار حملة "درع الشمال" لكشف وتدمير الأنفاق التي حفرها حزب الله باتجاه إسرائيل.وتابع الناطق قائلا: إنه على الرغم من أن النفق اجتاز الى داخل "الأراضي" الإسرائيلية إلا أنه لم يشكل تهديدا فوريا على المستوطنين في تلك المنطقة.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اطلق حملة واسعة للكشف عن الأنفاق التي يحفرها حزب الله داخل إسرائيل، أطلق عليها اسم "درع الشمال".وأوضح بيان عسكري أن العملية انطلقت منذ ساعات مساء أمس الاثنين، وأنها تهدف الى كشف الانفاق التي حفرها حزب الله في أعماق الأرض، وانها تنطلق من الأراضي اللبنانية وتتوغل الى داخل إسرائيل.