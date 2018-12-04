المتابعة:, المظاهرة, القطرية, مناهضة, للعنف, ظهر, الجمعة, في, عرابة,

وضع طاقم سكرتيري مركبّات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الترتيبات الأخيرة، للمظاهرة التي بادرت لها "المتابعة" مناهضة للعنف والجريمة المنظمة. وحسب ما تقرر، فإن المظاهرة ستنطلق في الساعة الثانية والنصف ظهرا من وسط عرابة. كما تم أخذ احتياطات لحالة أجواء ماطرة.

وكانت سكرتارية لجنة المتابعة العليا، قد قررت في اجتماعها الطارئ يوم الخميس الماضي، سلسلة من الإجراءات والنشاطات الشعبية والكفاحية، وبضمنها المظاهرة القطرية. وقرر طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة، أن تنطلق المسيرة في الساعة الثانية والنصف ظهرا من أمام مبنى المجلس المحلي القديم، نحو السوق الشعبي. وفي حال أن الأجواء الماطرة لا تسمح بتسيير المظاهرة، فإنها ستتحول إلى اجتماع شعبي في السوق الشعبي مباشرة.ووضعت المتابعة ترتيبات للعمل على إنجاح المظاهرة، ودعت اللجان الشعبية والأحزاب والأطر الشعبية والسلطات المحلية للعمل على تجنيد أوسع مشاركة في المظاهرة.