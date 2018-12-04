الشبلي, ام, الغنم:اطلاق, نار, على, مبنى, المجلس, المحلي, وحرق, سيارتين,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل أطلقت عيارات نارية نحو مبنى المجلس المحلي قي بلدة الشبلي، واحرقت عمدًا سياراتين مركونتين في مصف المبنى.

من المكان شوهد مشتبهين الذين اوقفوا سيارة وامروا سائقها بالخروج منها، ومن ثم استقلوها ولاذوا بالفرار من المكان.أفراد من الشرطة سارعوا الى المكان وباشروا بعمليات مسح وتمشيط لرصد الجناة.محققون يجمعون البينات والادلة في المكان، وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.المهندس منير شبلي: اليوم عقدت جلسة ناجحة، وبعدها تم هذا الاعتداء، لا يمثل بلدنا ولن يردعناأكد المهندس منير شبلي، الرئيس المنتخب الجديد للمجلس المحلي الشبلي أن حادثة إطلاق النار على مبنى المجلس وإحراق سيارتين قبل قليل، لا تمثل الشبلي أم الغنم ولن تخيف ولن تؤثر على عمل المجلس لخدمة القرية وتطويرها.وقال المهندس شبلي أن جلسة أقيمت مساء اليوم، بمشاركة الرئيس السابق نعيم شبلي والمستشار القضائي أمير مرجية والمراقب الداخلي نسيم سعايدة وسكرتير المجلس شوكت شبلي ومحاسب المجلس محمد دراوشة ومدير قسم الحسابات عوني شبلي وكافة كبار الموظفي، وكل أعضاء المجلس، وأنه خلال الجلسة تم تسليم الصلاحيات، وانتخاب النواب الجدد، وكل ذلك وسط أجواء طيبة ومزاح اخوي بين الرئيس المنتخب والرئيس السابق والجميع، وفجأة بعد انتهاء كل شيء، حصل ما حصل بالخارج.وتم انتخاب كل من موسى سعايدة كقائم بأعمال رئيس المجلس ونائب له، وسالم مقطرن كنائب للرئيس. وتابع المهندس منير شبلي: هذه الأحداث ابدأ لن تخيفنا ولن تردعنا، وهي اصلًا لا تمثل بلدنا الأصيلة والكريمة، نحن جئنا لنخدم البلد، وسنعمل على بناء أفضل مستقبل للشبلي أم الغنم بإذن الله.وكان الناطق بلسان الشرطة قد اصدر بيانًا جاء فيه : أطلق مجهولون النار على بناية المجلس المحلي في الشبلي أم الغنم، وأحرقوا سيارتين في موقف مجاور. وقام مطلقو النار بإجبار سائق على ارتجال سيارته وسرقوها وهربوا من المكان. وأن الشرطة تبحث عن المشتبهين.