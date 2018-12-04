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اعتقال مشتبه اخر بشبهة ضلوعه بمقتل الشابة يارا ايوب من الجش



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :" استمرارا للتحقيق في قضية مقتل الشابة يارا ايوب من الجش ، اعتقلت الشرطة فتى قاصر ييلغ من العمر 17 عاما بشبهة ضلوعه بالجريمة".

 
 
واضاف البيان :" سيتم تقديم المشتبه صباح الاربعاء لمحكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقاله". 
اعتقال مشتبه اخر بشبهة ضلوعه بمقتل الشابة يارا ايوب من الجش




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