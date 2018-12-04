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برشلونة يستهدف نجم دورتموند لتعويض ديمبلي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات برشلونة مستعدًا لفتح خزائنه من أجل ضم نجم شاب ينشر سحره الكروي مع فريق بوروسيا دورتموند فوق الملاعب الألمانية ويحل مكان مهاجم "البلوجرانا" عثمان ديمبلي.


وذكر موقع "سبورت" الألماني أن فريق برشلونة يسعى للظفر بخدمات نجم بوروسيا دورتموند الشاب جادون سانشو لتعويض ديمبلي، الذي يُتوقع رحيله عن النادي الكتالوني بنسبة كبيرة، بسبب مستواه المتذبذب مع "البلوجرانا".

وأوضح الموقع الألماني وفقًا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل الحصول على خدمات جادون سانشو.

وأضاف أن بوروسيا دورتموند لن يتخلى عن لاعبه الشاب بأقل من 120 مليون يورو.

وتابع المصدر أن سانشو يثير اهتمام الفريق الكتالوني بشكل كبير، لاسيما وأنه استطاع منذ بداية الموسم الحالي جذب أنظار عدة أندية كروية كبيرة بفضل مستواه الرائع مع دورتموند، حيث أنه فقد ساهم بشكل كبير في تصدر دورتموند حاليًا للبوندسليجا، فضلاً عن حجز الفريق الألماني بطاقة التأهل للدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذا وكان دورتموند قد حصل على خدمات سانشو (18 عامًا) الموسم الماضي من فريق مانشستر سيتي، فيما وقع النجم الإنجليزي على عقد مع النادي الألماني يمتد حتى عام 2022.

في المقابل، ماتزال الشائعات تُحاصر مستقبل ديمبلي مع برشلونة، إذ تشير عدة تقارير صحفية إلى أن النجم الفرنسي الشاب ربما لن يطيل المقام كثيرًا مع الفريق الكتالوني، الذي يريد اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية نهاية كل موسم، وأردفت أن الدوري الإنجليزي هو الوجهة الأقرب للمهاجم الفرنسي الشاب.
برشلونة يستهدف نجم دورتموند لتعويض ديمبلي




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