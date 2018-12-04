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كيم كارداشيان وزوجها كانيي في حفل افتتاح المسرحية الموسيقية "ذا شير شو"



  |   تصوير : afp   |   اضافة تعليق



كيم كارداشيان وزوجها كانيي ويست حضرا حفل افتتاح المسرحية الموسيقية "ذا شير شو" في برودوي. 

وقد كانا متقاربين كما لم نشهدهما منذ وقت طويل. يبدو ان العلاقة تحسنت بعد مرورها بنزلات عدة اثر تصرفات كانيي الغريبة والتي كانت تغضب زوجته كيم وتبعدها عنه.




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