وقد كانا متقاربين كما لم نشهدهما منذ وقت طويل. يبدو ان العلاقة تحسنت بعد مرورها بنزلات عدة اثر تصرفات كانيي الغريبة والتي كانت تغضب زوجته كيم وتبعدها عنه.

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