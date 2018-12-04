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عرابة تحتفل بنجاح 18 من اطبائها في امتحان الدولة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تشهد عرابة احتفالات باطلاق المفرقعات بنجاح الكوكبة الجديدة من اطباء عرابة خريجي الدول المختلفة الناجحين في امتحان وزارة الصحة والحصول على ترخيص بمزاولة عملها والاطباء هم:
لؤي جميل دراوشه علي حسين نصار ,عيد باسم حراد ,رشاداسعد بشناق ,فادي محمد نصار ,احمد سعيد حطيني,سعيد عدنان دراوشه,عبد الهادي فواز عاصله وفادي احمد ماضي ايه مصطفى عاصله ,يوسف علي نصار ,ميساء ابراهيم صح , وانس ابراهيم نحله نصار ومهران يوسف جعيده ويزيد سعيد خربوش ريا عمر عاصله وردني احمد فلاح حسين ووعلي حسين علي نصار وبانتظار المزيد الف مبروك لاهالي الاطباء ولبلدهم عرابة.




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