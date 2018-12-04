تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جلسة مطوّلة مع الشرطة حول عملها في الناصرة خلال العام 2018



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




عقدت جلسة مطوّلة مع مدير محطة الشرطة في مدينة النّاصرة ومعه عدد من الضّباط الّذين يتولون مهام أساسيّة في شرطة النّاصرة حضرها عن بلديّة النّاصرة رئيسها  علي سلّام ومدير عام البلديّة ومساعدي رئيس البلديّة وعدد من مدراء الدوائر والأقسام .


قدّمت الشرطة خلال هذا الاجتماع تقرير موسّع يبين بالأرقام واللوائح المحضّرة سلفًا كافة أعمال الشرطة في الأحياء وفي مجال مكافحة المخدرات والسرقات والنزاعات والاعتداءات والخلافات والمخالفات لعام 2018 مقارنةً بكل هذه التفاصيل لعام 2017 وبدى واضحًا انّ هناك فرق واضح يبين أنّ العنف بشكل عام قد تدّنى في مجالات عديدة في المدينة.


وأكّدت الشرطة عن طريق مدير محطتها في الناصرة أنّ فترة الانتخابات في المدينة مرّت بدون حوادث تذكر غير حادث واحد وتعتبر النّاصرة من أفضل المدن الّتي عبرت فترة الانتخابات بهدوء رغم المنافسة الشّديدة وهذا يرجع لوجود مسؤولين تدخلوا في كل كبيرة وصغيرة ومنعوا حدوث الإشكالات المعتادة بمثّل هذه الأجواء , وأكّد مدير الشرطة في النّاصرة أنّه حتى في المهرجانات الكبيرة كانت الامور تعود الى الحالة الطبيعيّة بعد نصف ساعة من انفضاض       المهرجان الأمر الملفت للنظر في مدينة هي الأكبر في المجتمع العربي.


وأشاد مدير الشرطة على التعاون الكبير بين الشرطة وبلديّة النّاصرة ممثلة برئيسها السيّد علي سلّام وعدد من الموظفين ذوي العلاقة هذا التعاون الّذي يصب في مصلحة أهالي المدينة .


الضّباط المتواجدين تحدّثوا كل في مجالسه وشرحوا تفاصيل عديدة تتعلّق بالمواضيع الّتي يعالجوها منها إطلاق النّار في الهواء في مناسبات مختلفة وعرضوا أفلامًا   تمّ تحضيرها مسبقًا تؤكد وجود حالات خطرة استطاعت الشرطة منعها في الوقت المناسب.


وأكّد كافة المتحدّثين من ضباط الشرطة في النّاصرة  أنّ الفترة القادمة وهي فترة الميلاد ستشهد المدينة دخول الالاف إليها تبلغ حسب تقارير الشرطة يوم إضاءة الشجرة ويوم موكب الميلاد 120.000 وافد الى المدينة وهذا يعني استعداد كبير من قبلها حتى تستطيع تمرير هذه الأيّام المباركة دون مشاكل مروريّة أو غيرها لا سمح الله.


ذلك انّ عطلة عيد الحانوكا عند اليهود ستكون في هذه الفترة وهذا يعني اختيارهم النّاصرة لتكون مكان نزهتهم في ظل الأعياد والاحتفالات .


رئيس بلديّة الناصرة السيّد علي سلّام الّذي رحّب بالشرطة في دار البلديّة أكّد عن أهميّة هذا الاجتماع والّذي يعقد مرّتين في السنة كل ستة اشهر وأكّد أنّ التعاون أمر طبيعي بين الجهتين لخدمة الأهالي .


وأبدى رئيس البلديّة ملاحظاته حول عمل وحدة تطبيق القانون وهي تتكوّن من رجال شرطة وموظفين من قبل البلديّة مشدّدًا أنّه يتوجب عليهم التواجد أكثر في الاحياء , وفيما يتعلّق بفترة الانتخابات اشار مرّتين انّ النّاصرة مرّت في فترة منافسة سادها في بعض الاحيان خروقات تمّ تجاوزها جميعًا بفضل اهتماماته ومتابعته بحل هذه الإشكالات أولًا بأول في بعضها بالتعاون مع الشرطة الّتي كانت جاهزة لمثل هذه الأمور.


وأكّد رئيس البلديّة أنّ التقارير والأرقام واللوائح تشير بوضوح الى تدني حالات العنف في الناصرة , واللوائح هذه يجب أن تنشر ليطّلع عليها الجمهور والّتي من شأنها الإثبات بالدّليل القاطع كل ما قلناه طوال الوقت...

          مديري الدّوائر والأقسام الّذين شاركوا في الاجتماع أبدوا ملاحظاتهم حول التقارير المقدّمة واستفسروا عن الكثير من المواضيع الّتي تخص ملفاتهم...  




كلمات متعلقة

جلسة, مطوّلة, مع, الشرطة, حول, عملها, في, الناصرة, خلال, العام, 2018,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رهط تنكيل امرأة زوجته رجل وثاق حبس غرفة مغلقة عنف عائلة داخل وفاة شاب فحماوي داعش سوريا خليل صالح السيد قصف امريكي الشيخ رائد صلاح يحذر تركيب كاميرات مراقبة المسجد الاقصى المبارك القدس مصرع علي ابو عرار النقب عرعره سقوطه ارتفاع طابقين الثاني الطابق خالد ياسين زوج شقيق المرحومة امنة ياسين طمرة مقتل طعن بيت حامل دهس منطقة العين الناصرة جراء تعرضها حادث شابة مرام ميديكال مستشفى طفيفة شرطة طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص كفر قرع مواجهات حرق اطارات مدخل القرية قنابل غاز القاء حجارة طرعان القاء قنبلة هلع صوت بيت اعتقال مشتبهين اصابات اضرار بدون هدم قاعة افراح كابول مسيرة اضراب عام شامل احتجاج لجنة شعبية بسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال تفتيش مساكن طلاب عرب نشأت ملحم تل ابيب جامعة تخريب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com