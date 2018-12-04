جلسة, مطوّلة, مع, الشرطة, حول, عملها, في, الناصرة, خلال, العام, 2018,

عقدت جلسة مطوّلة مع مدير محطة الشرطة في مدينة النّاصرة ومعه عدد من الضّباط الّذين يتولون مهام أساسيّة في شرطة النّاصرة حضرها عن بلديّة النّاصرة رئيسها علي سلّام ومدير عام البلديّة ومساعدي رئيس البلديّة وعدد من مدراء الدوائر والأقسام .قدّمت الشرطة خلال هذا الاجتماع تقرير موسّع يبين بالأرقام واللوائح المحضّرة سلفًا كافة أعمال الشرطة في الأحياء وفي مجال مكافحة المخدرات والسرقات والنزاعات والاعتداءات والخلافات والمخالفات لعام 2018 مقارنةً بكل هذه التفاصيل لعام 2017 وبدى واضحًا انّ هناك فرق واضح يبين أنّ العنف بشكل عام قد تدّنى في مجالات عديدة في المدينة.وأكّدت الشرطة عن طريق مدير محطتها في الناصرة أنّ فترة الانتخابات في المدينة مرّت بدون حوادث تذكر غير حادث واحد وتعتبر النّاصرة من أفضل المدن الّتي عبرت فترة الانتخابات بهدوء رغم المنافسة الشّديدة وهذا يرجع لوجود مسؤولين تدخلوا في كل كبيرة وصغيرة ومنعوا حدوث الإشكالات المعتادة بمثّل هذه الأجواء , وأكّد مدير الشرطة في النّاصرة أنّه حتى في المهرجانات الكبيرة كانت الامور تعود الى الحالة الطبيعيّة بعد نصف ساعة من انفضاض المهرجان الأمر الملفت للنظر في مدينة هي الأكبر في المجتمع العربي.وأشاد مدير الشرطة على التعاون الكبير بين الشرطة وبلديّة النّاصرة ممثلة برئيسها السيّد علي سلّام وعدد من الموظفين ذوي العلاقة هذا التعاون الّذي يصب في مصلحة أهالي المدينة .الضّباط المتواجدين تحدّثوا كل في مجالسه وشرحوا تفاصيل عديدة تتعلّق بالمواضيع الّتي يعالجوها منها إطلاق النّار في الهواء في مناسبات مختلفة وعرضوا أفلامًا تمّ تحضيرها مسبقًا تؤكد وجود حالات خطرة استطاعت الشرطة منعها في الوقت المناسب.وأكّد كافة المتحدّثين من ضباط الشرطة في النّاصرة أنّ الفترة القادمة وهي فترة الميلاد ستشهد المدينة دخول الالاف إليها تبلغ حسب تقارير الشرطة يوم إضاءة الشجرة ويوم موكب الميلاد 120.000 وافد الى المدينة وهذا يعني استعداد كبير من قبلها حتى تستطيع تمرير هذه الأيّام المباركة دون مشاكل مروريّة أو غيرها لا سمح الله.ذلك انّ عطلة عيد الحانوكا عند اليهود ستكون في هذه الفترة وهذا يعني اختيارهم النّاصرة لتكون مكان نزهتهم في ظل الأعياد والاحتفالات .رئيس بلديّة الناصرة السيّد علي سلّام الّذي رحّب بالشرطة في دار البلديّة أكّد عن أهميّة هذا الاجتماع والّذي يعقد مرّتين في السنة كل ستة اشهر وأكّد أنّ التعاون أمر طبيعي بين الجهتين لخدمة الأهالي .وأبدى رئيس البلديّة ملاحظاته حول عمل وحدة تطبيق القانون وهي تتكوّن من رجال شرطة وموظفين من قبل البلديّة مشدّدًا أنّه يتوجب عليهم التواجد أكثر في الاحياء , وفيما يتعلّق بفترة الانتخابات اشار مرّتين انّ النّاصرة مرّت في فترة منافسة سادها في بعض الاحيان خروقات تمّ تجاوزها جميعًا بفضل اهتماماته ومتابعته بحل هذه الإشكالات أولًا بأول في بعضها بالتعاون مع الشرطة الّتي كانت جاهزة لمثل هذه الأمور.وأكّد رئيس البلديّة أنّ التقارير والأرقام واللوائح تشير بوضوح الى تدني حالات العنف في الناصرة , واللوائح هذه يجب أن تنشر ليطّلع عليها الجمهور والّتي من شأنها الإثبات بالدّليل القاطع كل ما قلناه طوال الوقت...مديري الدّوائر والأقسام الّذين شاركوا في الاجتماع أبدوا ملاحظاتهم حول التقارير المقدّمة واستفسروا عن الكثير من المواضيع الّتي تخص ملفاتهم...