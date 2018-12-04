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مسعود غنايم: مكافحة ظاهرة قتل النساء تبدأ بالتربية على إحترامهن وتقديرهن أولاً



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست قال النائب مسعود غنايم (الحركة الإسلامية القائمة المشتركة): اليوم نقف الى جانب النشاطات والمظاهرات التي إنطلقت للتعبير عن الإحتجاج والغضب ضد ظاهرة قتل النساء المستمرة, فمنذ بداية السنة قُتلت 24 امرأة منهن 12 امرأة عربية.



على الرغم من إستمرار النزيف فإن الحكومة والوزارات المختلفة لا تتعامل بجدية مع هذه الظاهرة ولا تضعها بسلم أولوياتها.


إن مكافحة قتل النساء أو العنف الموجه ضد المرأة يبدأ بالتربية والتوعية لإحترامهن وقد قال الرسول علية الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال ما أكرمهن الا كريم وما أهنهن الا لئيم. هذا الحديث يجب أن لا يبقى فقط على ألسنتنا ومجرد كلام وإنما يجب تطبيقه على أرض الواقع.




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