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مظاهرة في أم الفحم رفضا للعنف وجرائم قتل النساء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




اعتصمت عشرات النساء ، ظهر هذا اليوم ، في مدخل مدينة ام الفحم، احتجاجا على تفاقم أعمال العنف وقتل النساء وانتشار الجريمة في المجتمع العربي.


 المتظاهرات حملهن ، اللافتات التي تنادي بوقف العنف ، ومن الشعارات التي رفعت : " كفى للعنف " ، "اكسري حاجز الصمت" واحاديث نبوية عن التعامل مع النساء.




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