شارك أحد المعجبين الفنانة ​مايا دياب​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما رآه بحلمه بأنه قام بعمل المشاوي معها، وقال: "حلمت اني عم بعمل مشاوي انا ومايا دياب".

وبطريقة عفوية ردّت عليه دياب قائلة: "إيمتى المشروع؟ انا بعمل Barbecue كتير طيب".الأمر الّذي دفع بالمتابعين إلى مشاركة هذا المنشور، لتتفاوت تعليقاتهم بين أولئك الّذين طالبوا بتحديد موعد لإقامة المشروع وأولئك الذين طالبوا بعزيمتهم.