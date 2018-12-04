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حلم بالـ "مشاوي" مع مايا دياب.. فهكذا كانت ردة فعلها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك أحد المعجبين الفنانة ​مايا دياب​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي  ما رآه بحلمه بأنه قام بعمل المشاوي معها، وقال: "حلمت اني عم بعمل مشاوي انا ومايا دياب".



وبطريقة عفوية ردّت عليه دياب قائلة: "إيمتى المشروع؟ انا بعمل Barbecue كتير طيب".


الأمر الّذي دفع بالمتابعين إلى مشاركة هذا المنشور، لتتفاوت تعليقاتهم بين أولئك الّذين طالبوا بتحديد موعد لإقامة المشروع وأولئك الذين طالبوا بعزيمتهم.




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