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بوفون : هذا ما فعله رونالدو في يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي وعملاق شباك يوفنتوس الإيطالي السابق جانلويجي بوفون، عن تأثير انضمام كريستيانو رونالدو إلى فريق "السيدة العجوز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إن "الطريقة الوحيدة لإقناع بعض اللاعبين بالبقاء في يوفنتوس هي توقيع النادي مع رونالدو"، في إشارة إلى أن الفريق كان بحاجة إلى نجم كبير لمواصلة الانتصارات.


ورحل قائد منتخب البرتغال (33 عاما) عن ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي إلى يوفنتوس، في صفقة يبدو أنها جاءت بعد خلافات بين رونالدو وإدارة النادي.


إلا أن الوقت لم يسعف رونالدو وبوفون للعب في فريق واحد، حيث رحل "العنكبوت" عن بطل إيطاليا إلى باريس سان جرمان في فترة الانتقالات ذاتها.


وبالنسبة لبوفون، كانت ساعة الرحيل عن يوفنتوس محتومة بعدما حصل مع النادي على ألقاب عديدة في 7 سنوات.


وقال بوفون: "حتى لو كنت أفضل فريق، فإن الانتصارات ليست سهلة أبدا. خاصة على المستوى النفسي، ليس من السهل البقاء في القمة".


وأضاف: "كان بإمكاني إنهاء مسيرتي، فلم أكن منفتحا على اللعب في دوري غريب، لكنني كنت أرغب في اللعب على أعلى مستوى وقد قدم لي باريس سان جيرمان هذه الفرصة. كان قرارا طبيعيا".


وأعرب بوفون عن أمله في أن يواجه يوفنتوس في دوري الأبطال، لكن "ليس في المباراة النهائية"، لأن الأمر "سيكون صعبا جدا بالنسبة لي، ولست متأكدا من أنني سأحقق أفضل النتائج. سأقبل مواجهة يوفنتوس في أي جولة أخرى من المسابقة".




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