ماكرون, يقرر, تجميد, زيادة, الضرائب, على, أسعار, الوقود,

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، عن قرار لتجميد زيادة الضرائب على أسعار الوقود، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تصاعدت في الأيام الأخيرة بالعاصمة باريس.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن اجتماعا وزاريا عقد مساء أمس في قصر الإيليزيه لتقييم الأوضاع وإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.وكان مقررا أن يعقد لقاء، اليوم، بين حركة "السترات الصفراء" ورئيس الوزراء إدوار فيليب، إلا أنه تم إلغاء اللقاء، حيث أعلنت الحركة أمس أنها لن تشارك في الاجتماع.