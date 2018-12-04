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2.6 مليون$.. أغلى شجرة ميلاد في أوروبا! صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نصبت في مدينة ميونيخ الألمانية أفخم وأغلى شجرة عيد ميلاد في العالم، مكونة من عملات نقدية ذهبية.



وذكرت صحيفة "Blick"، أن شجرة عيد الميلاد التي نصبت في ميونيخ جاءت على شكل هرم ذهبي، وهي مكونة من مجموعة كبيرة من القطع النقدية الذهبية، يتجاوز وزنها الإجمالي 63 كيلوغراما، وبتكلفة بلغت 2.6 مليون دولار.


وتعود شجرة الميلاد الفاخرة لشركة بيع المعادن الثمينة "Pro Aurum"، حيث ستبقى في بناء الشركة، حتى 15 ديسمبر الجاري




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