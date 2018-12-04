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إيسكو ينتظر طوق نجاة جوارديولا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرغب الإسباني إيسكو ألاركون، صانع ألعاب ريال مدريد، في الرحيل عن الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ووفقًا لبرنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن إيسكو يريد الرحيل عن ريال مدريد في الشتاء المقبل، بسبب غياب الاستمرارية في المشاركة وقلة الدقائق التي يحصل عليها مع الميرنجي، منذ وصول المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.


وأوضح البرنامج أن ريال مدريد سوف يكون مستعدًا للاستماع للعروض المقدمة للاعب، طالما أنه سيحصل على مقابل جذاب ويتناسب مع جودة إيسكو.


ويقول أحد صحفيي البرنامج إن إيسكو أبلغ أحد اللاعبين في غرف الملابس أنه سيرحل عن الفريق في حال وصول عرض من مانشستر سيتي في يناير/ كانون الثاني المقبل، لرغبته في العمل مع مواطنه بيب جوارديولا.


وربطت العديد من التقارير إيسكو بالرحيل عن ريال مدريد لأكثر من نادٍ مثل مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام ويوفنتوس




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