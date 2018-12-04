الامير, ويليام, عارض, زواج, هاري, من, ميغان,

نشرت إحدى الصحف العالمية العديد من الأمور المخبأة في حياة العائلة المالكة في ​بريطانيا​، ومنها تقول إن ​الأمير ويليام​ أعرب عن شكوكه حول مدى ملائمة ​ميغان ماركل​ كعروس للأمير هاري، وقال إن الأمور تتحرك “بسرعة كبيرة” بين الثنائي.

كما أكد صديق وليام قائلاً: “لقد كان دوق ودوقة كامبريدج يشعرون أنها تقربت من هاري أسرع من اللازم”.واشارت هذه التقارير إلى أن التوتر يمكن أن يعود إلى رأس العام الماضي، عندما اندلع شجار مروع بين الأميرين، وقالت كيت ميدلتون لأصدقائها إنها “حزينة للغاية”.وبدوره قال المتحدث باسم قصر “​كينسينغتون​” إن هذه ليست قصة يرغبون التعليق عليها.