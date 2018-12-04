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كفركنا - وقفة احتجاجية تنديدا بالجريمة والعنف ضد النساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك العشرات من اهالي كفركنا رجالا ونساءا واطفالا اليوم الثلاثاء في تظاهرة ووقفة احتجاجية رفضا للعنف وجرائم القتل بحق النساء .




وخلال التظاهرة رفعت الشعارات المنددة بالعنف وبكل من تسول له نفسه بالاعتداء على امرأة وتعنيفها .





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