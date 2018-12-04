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إضاءة شجرة الميلاد في وسط بيروت - صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أضاء محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني شجرة الميلاد في وسط بيروت، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس الخوري. كما تم افتتاح القرية الميلادية، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات، وسفير الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي.



وأكد عيتاني "قرار البلدية بالاحتفال بهذه المناسبة المجيدة وإضاءة شجرة الميلاد، وهذا ما كان يريده الرئيس الحريري الذي يريد الفرح لبيروت". ووعد عيتاني ب"احتفال رأس السنة، الذي سيقام في ساحة النجمة، حيث كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يتجول"، لافتاإلى "احتفالات ستقام طيلة شهر رمضان المقبل".




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