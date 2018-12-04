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وقفة ضّد العنف لموظّفي وأطبّاء مستشفى الناصرة- الإنجليزي
2018-12-04 13:15:47
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وقفة ضّد العنف لموظّفي وأطبّاء مستشفى الناصرة- الإنجليزي
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