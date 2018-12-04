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وقفة ضّد العنف لموظّفي وأطبّاء مستشفى الناصرة- الإنجليزي



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استجابة لدعوة نقابة المستخدمين ونقابة الأطبّاء في مستشفى الناصرة- الإنجليزي شارك العشرات من الموظّفين والأطباء في وقفة احتجاجيّة ضد العنف ضد النّساء والعنف المستشري في مجتمعنا عامّة حيث اعلنوها وقفة واحدة رجالا ونساء من كل الأعمار بمقولة "كفى للعنف ضد النساء". 



وفي كلمتها عبّرت عبير سواعد عضو لجنة المستخدمين عن اتّحاد كافّة المستخدمين ضدّ هذه الظاهرة وشاركت الحضور بمعطيات وأرقام مقلقة حول النسب المرتفعة لضحايا العنف من النساء. 


أما بروفيسور فهد حكيم فقد شدّد على أهميّة موقف الجميع، رجالا ونساء، ضد استضعاف المرأة والعنف ضدّها.




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