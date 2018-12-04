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كفرياسيف : وقفة احتجاجية استنكارا للعنف وجرائم قتل النساء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أقيمت صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية  على الشارع الرئيسيفي كفرياسيف  حت شعار مناهضة قتل النساء وتعنيفهن  , قضية المرأة قضية وطنية. 

 شارك في الوقفة الاحتجاجية كل من رئيس المجلس المحلس المحامي شادي شويري ، نائب الرئيس الحاج زاهي مساعده ،  لجان المدارس ، لجان الموظفين ، مدرسة يني الثانوية ، الشؤون الأجتماعية في كفرياسيف ، الشؤون الأجتماعية في ابوسنان والعشرات من النساء والرجال الذين تظاهروا ضد العنف والقتل.


وتاتي هذه المظاهرة بعد اعلان الهستدروت والكثير من المؤسسات النسويه عن اضرابهم اليوم تضامناً.




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