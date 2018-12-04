كفرياسيف, :, وقفة, احتجاجية, استنكارا, للعنف, وجرائم, قتل, النساء,

أقيمت صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية على الشارع الرئيسيفي كفرياسيف حت شعار مناهضة قتل النساء وتعنيفهن , قضية المرأة قضية وطنية.

شارك في الوقفة الاحتجاجية كل من رئيس المجلس المحلس المحامي شادي شويري ، نائب الرئيس الحاج زاهي مساعده ، لجان المدارس ، لجان الموظفين ، مدرسة يني الثانوية ، الشؤون الأجتماعية في كفرياسيف ، الشؤون الأجتماعية في ابوسنان والعشرات من النساء والرجال الذين تظاهروا ضد العنف والقتل.وتاتي هذه المظاهرة بعد اعلان الهستدروت والكثير من المؤسسات النسويه عن اضرابهم اليوم تضامناً.