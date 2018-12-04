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وقفه احتجاجيه امام مجلس دير الاسد رفضا لجرائم قتل النساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



وقفه احتجاجيه نظمها مجلس دير الاسد المحلي ممثلا برئيسه احمد ذباح ، اعضاء وموظفي المجلس المحلي والمستشارة لتعزيز مكانة المرأة هيفاء أسدي تزامنا مع الصرخة والحراك الشعبي ضد قتل وتعنيف النساء .


وابدى رئيس المجلس المحلي تضامنه واستنكاره لموضوع العنف بشكل عام والمراة بشكل خاص.


وطلب ترتيب مظاهرة داخليه في القريه احتاجا وتضامنا مع الحراك الشعبي بهذا الشأن.




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