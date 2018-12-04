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فيديو - مظاهرة في الزرازير تنديدا بجرائم قتل النساء
2018-12-04 12:37:39
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مظاهرة في الزرازير تنديدا بجرائم قتل النساء
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1.
هاي مظاهره كلها ضحك احترموا الموقف والا لا تتظاهروا
-
هاي مظاهره كلها ضحك احترموا الموقف والا لا تتظاهروا
-
ناديا
2.
للأسف لا ا -
-
زاهر
3.
للأسف لا ارى الغضب في وجوهكن -
-
زاهر
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