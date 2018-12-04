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صور - الرملة تقول لا للعنف وجرائم القتل بحق النساء



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 عممت الناطقة الإعلامية  للمجتمع العربي بشركة  المراكز الجماهيرية  رانية مرجية  بيانا جاء فيه :" احتجاجا على  قتل النساء والعنف المنتهج ضدها   جرت اليوم وفي ساعات الصباح امام  ساحة البلدية  مظاهرة  تضامنية   لمكافحة العنف  وللتضامن مع النساء  وصرح رئيس بلدية الرملة  ميخائيل فيدال نرفض العنف  ضد النساء وهذا العار يجب قلعه من جذوره دم النساء غالي وليس رخيص  وأضاف كسلطة محلية سنعمل دون تردد بكافة الإطارات  والاتجاهات  لندعم المرأة في  نضالها ووضع حد للعنف  للمرأة العربية واليهودية على حد سواء

 بقي ان نذكر ان شارك في المظاهرة كل من  المستشار القضائي لرئيس البلدية دورون دروفي  أعضاء البلدية العرب المحامي  رئيس أبو سيف  و إبراهيم أبو لبن مدير المركز الجماهيري  العربي في الرملة ميخائيل فانوس  المحامية صوفي  ويلتيام  المسؤولة عن مكانة المرأة في بلدي الرملة  العامل الاجتماعي ايلان كهلاني مدير قسم الرفاة الاجتماعي المجسرة عليزا سيلفيرا مديرة  مركز التجسير وفض الخلاف  للجمهور في الرملة  المربية  نوال او عامر مديرة مدرسة الجواريش وغيرهم  




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