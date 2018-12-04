طلاب, جامعة, تل, ابيب, يتظاهرون, تنديدا, بجرائم, قتل, النساء,

شارك العشرات من الطلاب العرب واليهود في جامعة تل ابيب ظهر اليوم الثلاثاء في وقفة احتجاجية مدخل الجامعة وذلك رفضا لظواهر العنف وجرائم القتل بحق النساء في البلاد.

وخلال التظاهرة رفعت الشعارات التي حملت صورا لعدد من النساء ضحايا جرائم القتل والعنف .المتظاهرون طالبوا الحكومة بتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم عامة وبحق النساء خاصة .