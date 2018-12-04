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اغلاق شارع حسن شكري في حيفا من قبل نساء متظاهرات تنديدا بالعنف وجرائم قتل النساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



خرجت عشرات النساء ظهر اليوم الثلاثاء في تظاهرة بمدينة حيفا رفضا للجريمة والعنف ضد النساء .


ولدى وصول المتظاهرات الى شارع حسن شكري  تم اغلاق الشارع من قبل النساء متظاهرات ورفعت الشعارات تنديدا بالعنف وجرائم قتل النساء.





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