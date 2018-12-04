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مسيرة نسوية حاشدة وسط تل ابيب واغلاق شوارع
2018-12-04 11:55:16
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مسيرة نسوية حاشدة وسط تل ابيب واغلاق شوارع
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