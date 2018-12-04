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مسيرة نسوية حاشدة وسط تل ابيب واغلاق شوارع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شاركت المئات من النساء المنتميات لجمعيات نسوية مختلفة من جميع انحاء البلاد اليوم ظهرا بمظاهرة ومسيرة حاشدة جابت شوارع في مدينة تل ابيب .


وفي وسط المدينة تم اغلاق شارع رئيسي هناك , ورفعت الشعارات المنددة بجرائم القتل والعنف بحق النساء .


المتظاهرات صرخن باعلى الصوت رفضا للعنف ضد النساء وجرائم القتل مطالبين المحكومة بتشديد العقوبة على من تسول له نفسه ارتكاب جريمة قتل او التعامل بعنف خاصة اتحاه النساء .




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