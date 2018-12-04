مسيرة, نسوية, حاشدة, وسط, تل, ابيب, واغلاق, شوارع,

وفي وسط المدينة تم اغلاق شارع رئيسي هناك , ورفعت الشعارات المنددة بجرائم القتل والعنف بحق النساء .المتظاهرات صرخن باعلى الصوت رفضا للعنف ضد النساء وجرائم القتل مطالبين المحكومة بتشديد العقوبة على من تسول له نفسه ارتكاب جريمة قتل او التعامل بعنف خاصة اتحاه النساء .

شاركت المئات من النساء المنتميات لجمعيات نسوية مختلفة من جميع انحاء البلاد اليوم ظهرا بمظاهرة ومسيرة حاشدة جابت شوارع في مدينة تل ابيب .

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