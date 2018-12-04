139, مولودًا, كلّ, يوم, خلال, تشرين, الثاني, في, غزة,

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أنّ قطاع غزة شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم، ولادة 4173 مولودًا، بمعدل 139 في اليوم.

وأظهرت الإحصائية أن 52% من المواليد ذكور، بواقع 2158 مولودًا، مقابل 48% إناث بواقع 2015.وأشارت إلى أن محافظة غزة سجّلت 1556 مولودًا، فيما سجل مكتب خانيونس 861 مولودًا، و687 في الشمال، و566 في الوسطى، و503 في رفح.فيما بلغت إحصائيات الوفيات 359 حالة في قطاع غزة، حيث كان 59% منها ذكور، بواقع 212 حالة وفاة، مقابل 41% إناث بواقع 147 حالة وفاة.وتوفي في مدينة غزة 141، و64 في خانيونس، و54 في الوسطى، و58 في الشمال، و42 في رفح.