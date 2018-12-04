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فيديو - مظاهرة امام مستشفى رمبام بحيفا رفضا للعنف ضد النساء
2018-12-04 11:13:29
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مظاهرة امام مستشفى رمبام بحيفا رفضا للعنف ضد النساء
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