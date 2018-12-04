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مظاهرة امام مستشفى رمبام بحيفا رفضا للعنف ضد النساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شاركت الطواقم الطبية في مستشفى رمبام في حيفا صباح اليوم الثلاثاء في تظاهرة ورفع شعارات استنكارا لجرائم القتل ضد النساء.



وخلال التظاهرة رفعت الشعارات المندةة بالعنف ضد النساء وجرائم القتل , وتم رفع صور لنساء عربيات ويهوديات قتلن وتعرضن للعنف .




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