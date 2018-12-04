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وزارة التّربية تكرم نبيل ضو مدير قسم في حوسبة رواتب المعلّمين



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احتفلت وزارة التّربية بنبيل ضو ، مدير قسم كبير في ادارة الحوسبة والتكنولوجية وقسم المعلوماتيّة لحوسبة رواتب المعلّمين وموظّفي جهاز التّدريس في إسرائيل . 


نبيل ضو عمل مديرا ومسؤولا عن هذا القسم مدّة 43 عاما وله بصمات مباركة في إيجاد برامج عصريّة وحديثة لحساب اجور المعلّمين.


حضر البرنامج الإحتفالي المدير العام للوزارة شموئيل ابواب والسيّد عوفر ريمون نائب المدير العام ومدير قسم الحوسبة والتكنولوجية في الوزارة إضافة للسّيّد يوسي شطراوس محاسب الوزارة ولفيف من الموظّفين الكبار في الوزارة حيث اشاد الجميع بمهنيّة وإخلاص وتفاني السّيّد نبيل ضو في عمله متمنّين له النّجاح في حياته اليوميّة .يشار بأنّ السّيد نبيل ضو حصل على عدة جوائز على مستوى الوزارة تقديرا لمهنيتّه وجودة عمله .




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