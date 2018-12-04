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الطواقم الطبية في مستشفيي العائلة المقدسة الناصرة والعفولة يتظاهرون احتجاجاً على جرائم قتل النساء والعنف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ضمن الفعاليات والمظاهرات التي دعتس لها اللجان النسوية تضامنا مع ضحايا جرائم العنف والقتل من النساء , شارك العشرات من الطواقم الطبية والممرضين والممرضات في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة صباح اليوم في وقفة احتجاجية امام المستشفى رافعين الشعارات المنددة بالعنف والجريمة وقتل النساء .


ودعت الطواقم الطبية في المستشفى الى زرع المحبة والتأخي وتربية اطفالنا على المحبة والتسامح بعيدا عن العنف , ووجهت نداء للشرطة بالعمل على تشديد العقوبة على ما تسول له نفسه ارتكاب جريمة .

وعلى صعيد متصل , فان الطواقم الطبية والممرضين والممرضات في مستشفى هعيمك في العفولة شاركوا ايضا في وقفة احجاجية صباح اليوم امام المستشفى رفضا للعنف والجريمة .

من المظاهرة امام مستشفى هعيمك في العفولة 

صور من المظاهرة امام مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة 





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