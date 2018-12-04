الطواقم, الطبية, في, مستشفيي, العائلة, المقدسة, الناصرة, والعفولة, يتظاهرون, احتجاجاً, على, جرائم, قتل, النساء, والعنف,

ضمن الفعاليات والمظاهرات التي دعتس لها اللجان النسوية تضامنا مع ضحايا جرائم العنف والقتل من النساء , شارك العشرات من الطواقم الطبية والممرضين والممرضات في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة صباح اليوم في وقفة احتجاجية امام المستشفى رافعين الشعارات المنددة بالعنف والجريمة وقتل النساء .

ودعت الطواقم الطبية في المستشفى الى زرع المحبة والتأخي وتربية اطفالنا على المحبة والتسامح بعيدا عن العنف , ووجهت نداء للشرطة بالعمل على تشديد العقوبة على ما تسول له نفسه ارتكاب جريمة .وعلى صعيد متصل , فان الطواقم الطبية والممرضين والممرضات في مستشفى هعيمك في العفولة شاركوا ايضا في وقفة احجاجية صباح اليوم امام المستشفى رفضا للعنف والجريمة .