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تظاهرة في عكا تضامنا مع ضحايا العنف من النساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شاركت العشرات من النساء العربيات واليهوديات , صباح اليوم الثلاثاء امام مبنى بلدية عكا رفضا للعنف واستنكارا لجرائم القتل عامة والتي تستهدف النساء خاصة .



المتظاهرات رفعت الشعارات المنددة بجرائم القتل والعنف في المجتمع العربي وطالبن الشرطة العمل على فرض الامن والامان , والعمل على تقديم كل من تسول له نفسه لارتكاب جريمة للمحاكمة بسرعة .

وتأتي هذه المظاهرة ضمن الفعاليات والمظاهرات التي دعت لها الجمعيات النسوية اليوم ضمن الاضراب النسوي العام في البلاد.




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