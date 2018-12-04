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السترات الصفراء ترفض الحوار مع حكومة ماكرون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض منسقو احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا المشاركة في حوار مع الحكومة بسبب ما وصفوها بدواع أمنية. كما استنكروا العنف الذي يستخدمه بعض المشاركين في المظاهرات. يأتي ذلك بينما تواصل زخم هذه الاحتجاجات، حيث انضم إليها سائقو سيارات الإسعاف، وطلاب المدارس الثانوية في العاصمة باريس.



وقال موقع تلفزيون "بي.أف.أم" الفرنسي إن وفدا من حركة السترات الصفراء الذي استُدعي للمشاركة في الحوار مع الحكومة، أعلن أنه لن يلتقي رئيس الوزراء إدوارد فيليب اليوم الثلاثاء لدواع أمنية.


كما استنكر منسق احتجاجات الحركة تيري بول فاليت لجوء بعض المحتجين إلى العنف قائلا "أعارض تماما العنف غير المبرر وغير المجدي على الشانزليزيه.. هؤلاء كانوا من مثيري الشغب المحترفين.. إنهم مجرد أشخاص يستغلون السترات الصفراء.. أنا أستنكر ذلك وأجد أنه أمر مؤسف.. أريد أن أؤكد أن الجهاز الأمني ترك الكثير مما يتعين عليه القيام به".




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