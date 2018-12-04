تعرض لاعب ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس، إلى إصابة قوية في الكتف، في مباراة فريقه أمام فالنسيا، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وغرد راموس على حسابه الرسمي عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، ونشر صورة له تظهر لاصقة طبية موضوعة على كتفه، معلقا عليها: "الإصابات لا تتوقف، ولا وقت للراحة".وأدى تدخل راموس القوي ضد النجم المصري في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، بين ريال مدريد وليفربول إلى خروج صلاح بسبب إصابة في كتفه، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، كما أثرت الإصابة على مشاركة الفرعون المصري مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.