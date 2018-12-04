هكذا, احتفلت, نانسي, عجرم, وبناتها, بعيد, البربارة,

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وبناتها بعيد القدّيسة بربارة لدى ​الطوائف​ ​المسيحية.

ونشرت نانسي عجرم، عبر حسابها على انستغرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها مع بناتها بنفس الملابس وواضعين اقنعة على وجوههم وعلقت عليها: “عيد بربارة سعيد”.يذكر ان نانسي عجرم قد اثارت الجدل مؤخرا بتغريداتها عبر حسابها على تويتر حيث كتبت : “حديثهم شيء… وحقيقتهم شيء آخر… تصبحون على خير”، ما لبثت أن نشرت بعدها تغريدة قالت فيها “العين لا تكتم سراً” حيث طالبها متابعوها بالتوضيح.