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هكذا احتفلت نانسي عجرم وبناتها بعيد البربارة



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احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وبناتها بعيد القدّيسة بربارة لدى ​الطوائف​ ​المسيحية.



ونشرت نانسي عجرم، عبر حسابها على انستغرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها مع بناتها بنفس الملابس وواضعين اقنعة على وجوههم وعلقت عليها: “عيد بربارة سعيد”.

 
يذكر ان نانسي عجرم قد اثارت الجدل مؤخرا بتغريداتها عبر حسابها على تويتر حيث كتبت : “حديثهم شيء… وحقيقتهم شيء آخر… تصبحون على خير”، ما لبثت أن نشرت بعدها تغريدة قالت فيها “العين لا تكتم سراً” حيث طالبها متابعوها بالتوضيح.




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