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مريم حسين تثير الجدل من جديد بمهاجمتها للرجال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مرة جديدة اثارت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ الجدل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما العديد من الناشطين بسبب النصيحة التي قدمتها للنساء.



وفي التفاصيل فقد نشرت حسين فيديو لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي توجه فيه نصيحة للنساء حيث طلبت منهن أن يقمن بالإهتمام بأنفسهن والعمل على بناء شخصيتهن الخاصة دون الإعتماد على الرجل، مشيرةً الى انه لا يوجد رجل يؤمن مستقبل لهن.

 وقالت حسين في الفيديو: “بات جميع الرجال مفلسين، وقبل أن يتعشى بك، انت افطري عليه وتغديه كمان”.


تصريحات حسين اثارت الجدل بشكل كبير بين متابعيها وخاصة الرجال منهم الذين اعتبروا ان كلامها لا ينطبق على جميع الرجال، مؤكدين ان هجومها عليهم غير مبرر.




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