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لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع البابا فرانسيس في الفاتيكان



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لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع البابا فرانسيس في الفاتيكان




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