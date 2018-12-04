تخطى الاعلان
البحث
اخبار
اخبار محلية
اخبار عالمية
رياضة
رياضة عالمية
رياضة محلية
يورو 2016
الكلاسيكو
فن
فن العالم العربي
فن عالمي
صحة ومراة
وفيات
فوت شوف
ابراج
مناسبات سعيدة
منطقة الناصرة
منطقة حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
منطقة شفاعمرو
منطقة القدس
الجنوب
منطقة عكا
منطقة البطوف
اخر الاخبار
2018-12-17 22:16:06
عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة
|
2018-12-17 22:10:50
كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ
|
2018-12-17 22:06:16
الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم
|
2018-12-17 22:01:25
انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت
|
2018-12-17 21:58:04
اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات
|
2018-12-17 21:54:50
الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة
|
2018-12-17 20:00:07
نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة
|
2018-12-17 18:37:45
هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟
|
2018-12-17 18:33:18
تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا
|
2018-12-17 18:19:06
ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز
|
2018-12-17 18:14:52
بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة
|
2018-12-17 18:10:25
المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد
|
2018-12-17 16:14:57
ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص
|
2018-12-17 16:11:40
استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم
|
2018-12-17 14:29:03
روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
|
الرئيسية
| فوت شوف
|
طباعة
|
الارسال الى صديق
لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع البابا فرانسيس في الفاتيكان
2018-12-04 08:46:18
| |
اضافة تعليق
Tweet
Tweet
لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع البابا فرانسيس في الفاتيكان
كلمات متعلقة
لقاء, الرئيس, الفلسطيني, محمود, عباس, مع, البابا, فرانسيس, في, الفاتيكان,
تابعونــا
سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم
2018-12-17
|
14:27:44
...
الاخضائيون الاجتماعيون يتظاهرون في تل ابيب
2018-12-17
|
11:59:41
...
سطو مسلح على بقالة في ريشون لتسيون
2018-12-17
|
11:23:53
...
حفل اضاءة شجرة الميلاد في كفرياسيف وافتتاح سوق الميلاد
2018-12-17
|
11:22:03
...
الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018
2018-12-17
|
11:05:40
...
مراهق يمني لا يدع أحلامه ويواصل ابتكاراته الرائعة رغم الحرب
2018-12-17
|
10:08:14
...
رقصة نارية لـ ميشال أوباما مع سانتا كلاوز
2018-12-17
|
09:54:57
...
الأسد يستقبل البشير في مطار دمشق الدولي
2018-12-17
|
09:54:13
...
فيديو - 25 الف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى
2018-12-14
|
12:31:01
...
لحظة وقوع انفجار في محطة وقود بعرعرة النقب
2018-12-14
|
09:57:45
...
قد يهمك ايضا
انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت
الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة
ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز
المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد
كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة
دوري ابطال اوروبا
يورو 2016
مدبلج
باب الحارة 8
مأمون وشركاه
العشق الأسود
بث مباشر
دوابشة
دوما
من النظرة الثانية
وادي الذئاب
The voice
احلى صوت
باب الحارة
مسلسلات رمضان
بث مباشر
ريال مدريد
برشلونة
الكويت
سيارات الكويت
وظائف في الكويت
متل القمر
kids
هال
سيتي
خدمات
ضم
التوقيع
التعاقد
اللاعب
بيرم
كيال
مفاوضات
برايتون
مطعم
قاعة
كابول
دون
ترخيص
البناء
أفراح
حجة
محمد
هنداوي
قضية
طوبا
زنغرية
حظر
تفاصيل
مقتل
80
عاما
القدس
محمد
واري
اصيب
مساء
يافا
امس
طعن
عملية
اشرف
ابو كليب
مقتل
الشاب
مداهمة
محلات
تجارية
ضبط
مبالغ
اعتقالات
سيارات
مخدرات
جثمان
تشييع
طالب
الطب
طارق
القاسم
بلغاريا
ذبحة
صدرية
الناصرة
صوفيا
ذبحة
صدرية
كفر
مندا
اعتداءات
رش
سيارات
شعارات
الاهالي
لجنة
تشكيل
حراسة
تكرار
الشرطة
انتخابات
رئاسة
مجلس
محلي
سطو
محطة
وقود
الناصرة
ضبط
مخدرات
حشيش
في بيت
مدينة
الناصرة
الشرطة
تفتيش
سائق
مصرع
تصدام
شاحنة
سيارة
خصوصية
معلوت
نهاريا
شارع
نفي
زيف
30
قتيلا
منذ
بداية
العام
2016
عربيا
معطيات
مقلقه
حوادث
الطرق
السجن
عام
سائق
رخصة
مسحوبة
من
عرعره
عاره
المثلث
المحكمة
ضبط
شرطة
سير
مرور
كرنفال
الطفولة
مدينة
الناصرة
مشاركة
واسعة
اهالي
اطفال
السجن
نصف
عام
اسراء
عابد
الناصرة
محاولة
منفذة
عملية
العفولة
محطة
مركزية
تدهور
حافلة
ركاب
اصابة
امرأتين
مدينة
حيفا
سيارات
اسعاف
شرطة
الناصرة
حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
شفاعمرو
القدس
الجنوب
عكا
مسلسلات رمضان 2015
الصنارة موبايل mobile
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com
الرئيسية
|
أتصل بنا
|