اليكم, ثمن, فستان, اليسا, الذي, ارتدته, بحفلها, في, مصر,

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال احيائها حفلاً غنائياً في مصر.

وظهرت ​اليسا​ في هذه الصورة بفستان اسود قصير كشف عن ساقيها، مع فراشات مطرزة عليه، وبلغ ثمنه نحو 1,930 دولاراً أميركياً.وابقت اليسا شعرها مندسلا على كتفيها، ووضعت القليل من المكياج مع رموش طويلة اظهرت جمال عينيها.ولاقت هذه الصورة اعجاب العديد من المتابعين.