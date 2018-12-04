صور - العثور على كنز في قيسارية يعود إلى العهد الفاطمي

أعلن امس الاثنين عن العثور على كنز في قيسارية يعود إلى العهد الفاطمي إلى نهاية القرن الحادي عشر للميلاد، وهو مكون من 18 دينارًا فاطميًا و-6 دنانير بيزنطية عليها صورة للقيصر الرومي وقرط.

ويعتقد أن الكنز خبّأه عربي غني في جدار بئر أثناء الغزو الصليبي لقيسارية. وجود دنانير بيزنطية يدل على وجود تجارة بين الروم والعرب قبل الغزو المذكور.(تصوير : יניב ברמן, באדיבות החברה לפיתוח קיסריה)