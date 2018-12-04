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الشاب سعيد ذيابات من طرعان يشارك في برنامج عالمي للقيادة الاجتماعية في الولايات المتحدة



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عاد سعيد ذيابات ابن قرية طرعان الى البلاد بعد اشتراكه ببرنامج "الحلول المجتمعية Community Solutions" والذي أقيم في الولايات المتحدة على مدار 4 اشهر متتالية، عمل خلالها سعيد ذيابات مع عدة منظمات وبرامج اجتماعية في ولاية ويسكونسين على تطوير حلول وخطط عمل بمجالات الرفاه، العمل الاجتماعي، التوجيه المهني، بناء كوادر ارشاد للعمل مع الشبيبه، وتطوير شراكات اجتماعية بين المنظمات المحلية والعالمية.


بعد انهاء البرنامج حصل سعيد ذيابات على عدة شهادات على رأسها شهادة من قبل وزارة التربية والثقافة الاميريكية وجامعة جورج ماسون في العاصمة واشنطن وايضا تصنيفه ضمن قائمة خريجي الوزارة الأمريكية لبعثات التبادل الثقافي.


برنامج "الحلول المجتمعية Community Solutions" هو برنامج للتطوير المهني يستقطب افضل القادة الاجتماعيين من حول العالم في اربع مجالات: حماية البيئه، حل الصراعات والتسامح، الشفافية والمساءلة السياسية، وقضايا المرأة والجنسانية.


البرنامج منظم من قبل وزارة التربية والثقافات التابع لوزارة الخارجية للولايات المتحدة، ويعتبر البرنامج الاكثر انتقاء من بين برامج الوزارة والاصعب من ناحية القبول اليه، ويشترك فيه هذه السنة الثامنة على التوالي 90 مشتركا من اكثر من 60 دولة مختلفة من حول العالم.


سعيد ذيابات كان من ضمن حوالي 6000 شخص تقدموا للبرنامج وصنفوا عبر مراحل مختلفة تضمنت كتابة مقالات عن مشاكل وتحديات اجتماعية للشعوب المضطهدة والاقليات، امتحانات في اللغة الانجليزية ومواضيع اكاديمية مختارة، بالاضافة لمقابلات مع مدراء البرنامج، ومشاركته كانت ضمن فئة "حل الصراعات والتسامح".


يذكر ان سعيد ذيابات يعمل كمدير للارشاد وتطوير خطط العمل لبرامج الاكاديميين في شركة الفنار ومراكز ريان، ويحمل لقب اول في دراسات الشرق الاوسط والعلوم السلوكية من جامعة بن چوريون ولقب ثاني بالتربية من كلية اورانيم، بالاضافة لعدة شهادات مهنيه اخرى.


سابقا، عمل ضمن مشروع مجلس التعليم العالي لبناء وتطوير مراكز التوجيه المهني في المؤسسات الاكاديمية في البلاد، وهذا بالاضافة لمشاركته باعداد وتطوير عدة مشاريع ضمن مبادرة "شبيبة من اجل التغيير" الجليلية كبعثات للتبادل الثقافي بين مجموعات شبابية فلسطينية ومشاريع تطوعية في مخيمات لللاجئين في اليونان وتركيا.




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