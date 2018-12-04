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تعرض جندي درزي لاهانات وتذليل في سلاح الجو



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كشفت إذاعة "كان" عن تعرض جندي درزي يخدم في سلاح الجو لسلسلة أعمال تنكيل وتذليل خطيرة على خلفية عنصرية من قبل زملاء له في الوحدة العسكرية. 

ومما شملته هذه الأعمال تهديد الجندي بالسلاح، وشتمه، واطلاق ألفاظ نابية تجاهه. 

وقال الجندي انه اشتكى لدى قادته حول الأفعال التي كان قد تعرض لها، إلا انهم تجاهلوا شكواه. 

وأضاف التقرير أن الجندي هرب من الخدمة العسكرية وهو يرفض العودة للانخراط فيها، كما أنه يعاني اضطرابات نفسية بسبب سلسلة أعمال التنكيل التي تعرض لها.

وعقب الناطق بلسان الجيش على التقرير الإذاعي قائلا إنه تمت محاكمة  الجنود المعتدين  ومعاقبتهم

واكد الناطق العسكري  ان الجيش حريص على توفير ظروف لائقة للجنود الذين يؤدون الخدمة وانه لا يتسامح مع مظاهر العنصرية او العنف والتذليل بحق اي من الجنود

الصورة توضيحية ليس الا
تعرض جندي درزي لاهانات وتذليل في سلاح الجو




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