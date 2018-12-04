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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب لعام 2018، المقدمة من "اتحاد مشجعي كرة القدم".



ووفقا لموقع "ليفربول"، شارك نحو 366 ألف مصوت، وفاز صلاح بالجائزة متفوقا على رحيم سترلينغ وفيرجيل فان ديك وهاري ماغواير وسيريجو أغويرو.


وبات محمد صلاح ثالث لاعب من ليفربول، يتوج بالجائزة في آخر ست سنوات.


وقال عقب الفوز بالجائزة: "شكراً للجميع على الجائزة. هي تعني الكثير بالنسبة لي لأنها تمنح بناء على تصويت الجماهير".


وأتم "عادة ما أهدي أي جائزة أحصل عليها لزملائي وجميع العاملين في ليفربول، ولكن في هذه المرة أود أيضاً أن أهديها لجماهير الريدز على دعمهم الرائع".




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