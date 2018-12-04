اليوم - إضراب نسوي عام وفعاليات احتجاجية ومظاهرات على تفاقم آفة العنف والجريمة ضد النساء

تقوم منظمات نسائية اليوم الثلاثاء باضراب نسوي عام , وتنظيم فعاليات احتجاجية على استشراء آفة العنف ضد النساء .

وقالت منظمات الفعاليات ان الاعما لاحتجاجية ستبداء عند الساعة 09:30 صباحا في تظاهرات حاشدة في عشرات المفترقات في البلاد وان اكبر تظاهرة ستكون في مقر الدوائر الحكومية بتل ابيب .كما ستجرى مسيرة احتجاجية في مطار اللد الدولي حيث يتوقع حدوث تشويشات في الرحلات الجوية اثر ذلك .وتدعو النساء المنظمات الجمهور الى القيام بوقفة احتجاجية لمدة 24 دقيقة احياء لذكرى النساء الاربع والعشرين اللواتي قتلن خلال العام الحاليوفي الساعة 10:30 ستقوم النساء المنتميات لمنظمة فيتسو بمسيرة بوسط تل ابيب .وفي الساعة السابعة والنصف مساء سيقام المهرجان المركزي الكبير في ميدان رابين بوسط المدينة .