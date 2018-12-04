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اليوم - إضراب نسوي عام وفعاليات احتجاجية ومظاهرات على تفاقم آفة العنف والجريمة ضد النساء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تقوم منظمات نسائية اليوم الثلاثاء  باضراب نسوي عام , وتنظيم فعاليات احتجاجية على استشراء آفة العنف ضد النساء . 


وقالت منظمات الفعاليات ان الاعما لاحتجاجية ستبداء عند الساعة 09:30 صباحا في تظاهرات حاشدة في عشرات المفترقات في البلاد وان اكبر تظاهرة ستكون في مقر الدوائر الحكومية بتل ابيب . 

كما ستجرى مسيرة احتجاجية في مطار اللد  الدولي حيث يتوقع حدوث تشويشات في الرحلات الجوية اثر ذلك . 

وتدعو النساء المنظمات الجمهور الى القيام بوقفة احتجاجية لمدة 24 دقيقة احياء لذكرى النساء الاربع والعشرين اللواتي قتلن خلال العام الحالي 


وفي الساعة 10:30 ستقوم النساء المنتميات لمنظمة فيتسو بمسيرة بوسط تل ابيب . 


وفي الساعة السابعة والنصف مساء سيقام المهرجان المركزي الكبير في ميدان رابين بوسط المدينة .




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