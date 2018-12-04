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المحكمة ترد دعوى ضرر قدمها الطبيب الفلسطيني عز الدين ابو العيش



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 ردت المحكمة المركزية في بئر السبع دعوى ضرر تقدم بها الطبيب عز الدين أبو العيش من قطاع غزة، وطالب فيها بتعويضه عن مقتل بناته الثلاث من جراء قصف مدفعي لمنزله خلال عملية "الرصاص المصبوب" عام 2009. 


واكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن القصف كان "عملا حربيا" وبالتالي فان الدولة ليست مسؤولة عن الأضرار.




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