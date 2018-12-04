مباحثات, روسية, أمريكية, في, موسكو, بشأن, إطلاق, الحوار, الأفغاني,

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دبلوماسييْن رفيعي المستوى روسي وأمريكي سيبحثان في موسكو، الجمعة المقبل، إمكانيات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في تسوية النزاع الأفغاني.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الاثنين، أن المشاورات التي سيجريها المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان، ضمير كابولوف، والمبعوث الخاص للخارجية الأمريكية بشأن التسوية في أفغانستان، زلماي خليل زاد، ستركز "على بحث إمكانيات للعمل الروسي الأمريكي المشترك في المسار الأفغاني، وخاصة في المساعدة على إطلاق حوار مباشر من أجل إحلال السلام بين الطرفين المتنازعين في أفغانستان".وأضاف البيان أن الدبلوماسي الأمريكي سيحظى أيضا باستقبال لدى نائب وزير الخارجية الروسي، أيغور مورغولوف.